14 Milyon Emekliye Müjde: Vakıfbank'tan Devlet Destekli Emekli Kredisi!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni duyuruya göre, Vakıfbank, 14 milyon 731 bin emekli için büyük bir fırsat sunuyor. Bankadan maaş alan ve ek finansmana ihtiyaç duyan emeklilere, düşük faiz oranlarıyla 100.000 TL’ye kadar devlet destekli kredi verileceği açıklandı.

Vakıfbank, maaş müşterisi olan emeklilere bu kampanyayı sunacak. Maaş taşıma işlemi gerçekleştiren emekliler, maaşlarının 15 katına kadar kredi alabilecekler. 100.000 TL üzerindeki kredilerde ise, 12 aya kadar vadeler ve ek gelir belgesi gereksinimleri söz konusu olabilir.

Emekliler, Vakıfbank mobil uygulaması veya şubeler aracılığıyla maaş taşıma ve kredi başvurusu yapabilirler. Kredi notu yüksek olanlar, ayrıca Vakıfbank kredi kartı da edinebilir. Kredi başvuruları ve maaş taşıma işlemleri ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru işlemleri Vakıfbank'ın resmi kanallarından takip edilebilir.