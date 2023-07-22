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14 Milyon emekli bu habere kilitlendi! Emekliye maaş haricinde verilecek nakit ödemesi 28.000 TL oldu!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. 

14 Milyon emekli bu habere kilitlendi! Emekliye maaş haricinde verilecek nakit ödemesi 28.000 TL oldu!
Yayın Tarihi : 2023-07-22 09:12

Emekliye maaş haricinde verilecek nakit ödemesi 28.000 TL oldu! 14 Milyon emekli bu habere kilitlendi-  Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaş hesabını bu bankalardan alan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları için 28000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabilecektir. Başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve onaylanması sayesinde, kredi tutarı aynı gün içinde hesaplara yatırılacak ve vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda hemen kullanabilecektir.

Başvuru şartları, her bankanın belirlediği kriterlere uygun olmayı gerektirmektedir. Emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan kişiler, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Onaylanan krediler, hızlı ve kolay bir şekilde hesaplara yatırılacak ve mobil uygulamalar aracılığıyla kullanılabilecektir. Bu kredi kampanyaları düşük faiz oranlarıyla sunulacak olup, vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olduklarında, 3 dakika içinde kredi ödemesini alabileceklerdir.

14 Milyon emekli bu habere kilitlendi

Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ihtiyaçlarını bu kampanya kapsamında karşılayabilirler. Bu fırsat sayesinde, emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlanarak, finansal rahatlık sağlamaları amaçlanıyor. 

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