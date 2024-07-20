14 milyon 440 bin EMEKLİYE müjdeli haber SONUNDA geldi! Bugün Resmi Gazetede açıklandı! Ek ödeme olacak!  

14 milyon 440 bin EMEKLİYE müjdeli haber SONUNDA geldi! Bugün Resmi Gazetede açıklandı! Ek ödeme olacak!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2024 12:25

Ziraat Bankası vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni ek ödemeler devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak sizlere 50.000 TL ye kadar nakit kredi kullanma imkanı sağlamaktadır. 

Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz ve acil ihtiyaçlarınız için hızlı bir şekilde hesabınıza yaptırabileceğiniz bu nakit kredi ödemeleri devlet destekli faiz oranları ile birlikte diğer bankalara nazaran daha düşük faizlerle sizlere sunulacaktır. 

Ziraat Bankası vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu nakit kredi kampanyasına başvurularınızı banka şubeleri üzerinden yapabileceğiniz gibi internet sitesi ve internet şubesi üzerinden de 7 gün 24 saat kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. 

3 kamu bankası tarafından da başlatılan bu yeni nakit kampanyasına katılmak isteyen emeklilerin maaş müşterileri olmaları şartı ile ihtiyaç kredisi ödemeleri verilecektir. Kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız başvurunuzu en yakın banka şubesi üzerinden de kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapabilirsiniz. 

3 kamu bankası tarafından başlatılan emekli kampanyaları haricinde borç kapatma kredisi nakit avans limitleri ve kredi kartı ödemeleri de emekli maaşlarını almış olduğunuz banka üzerinden sizlere verilmektedir. 

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