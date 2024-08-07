13 BANKA AÇIKLADI! Bankamatik-ATM Üzerinden Yapılan İşlemlerde Değişiklik Yapıldı! DİKKAT EDİN!

Son dönemde banka şubelerinde yaşanan yoğunluk ve ATM kullanımındaki artış, vatandaşların bankacılık işlemlerini daha pratik bir şekilde gerçekleştirme ihtiyacını gündeme getirdi. Şube ziyaretlerinin azalmasını ve ATM kullanımının daha etkin hale gelmesini sağlamak amacıyla, bankalar günlük para çekme limitlerinde önemli değişiklikler yaptı. Bu düzenleme, hem ATM'lerdeki yoğunluğu azaltmayı hem de müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

ATM Kullanımında Artış ve Yoğunluk Sorunu

ATM kullanımının artmasına rağmen, banka şubelerinde yaşanan aşırı yoğunluk, işlem yapmayı zorlaştırıyor. Özellikle küçük miktarlarla işlem yapmak zorunda kalan vatandaşlar, ATM kullanımı konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Bu sorunu hafifletmek için ülke genelinde 49,847 ATM üzerinden para çekme ve yatırma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ancak, ATM kullanımında yaşanan zorlukların çözülmesi amacıyla bankalar yeni düzenlemeler yapma yoluna gitti.

Güncellenmiş Günlük Para Çekme Limitleri

Bankalar, ATM'lerdeki günlük para çekme limitlerini artırarak vatandaşlara daha fazla esneklik sağlamayı amaçlıyor. İşte 21 bankanın güncellenmiş günlük para çekme limitleri:

1. İş Bankası

Nakit: 10.000 TL

10.000 TL QR: 5.000 TL

5.000 TL Toplam: 15.000 TL

2. Yapı Kredi

Nakit: 10.000 TL

10.000 TL QR: 5.000 TL

5.000 TL Toplam: 15.000 TL

3. Garanti BBVA

Nakit: 10.000 TL

10.000 TL QR: 10.000 TL

10.000 TL Toplam: 20.000 TL

4. Fibabanka

Nakit: 10.000 TL

10.000 TL QR: 10.000 TL

10.000 TL Toplam: 20.000 TL

5. QNB Finansbank

Nakit: 10.000 TL

10.000 TL QR: 10.000 TL

10.000 TL Toplam: 20.000 TL

6. ING

Nakit: 10.000 TL

10.000 TL QR: 10.000 TL

10.000 TL Toplam: 20.000 TL

7. TEB

Nakit: 10.000 TL

10.000 TL QR: 5.000 TL

5.000 TL Toplam: 15.000 TL

8. Vakıfbank

Nakit: 20.000 TL

20.000 TL QR: 5.000 TL

5.000 TL Toplam: 25.000 TL

9. Kuveyt Türk

Nakit: 20.000 TL

20.000 TL QR: 10.000 TL

10.000 TL Toplam: 30.000 TL

10. Ziraat Bankası

Nakit: 7.500 TL

7.500 TL QR: 7.500 TL

7.500 TL Toplam: 15.000 TL

11. Akbank

Nakit: 5.000 TL

5.000 TL QR: 5.000 TL

5.000 TL Toplam: 10.000 TL

12. Denizbank

Nakit: 5.000 TL

5.000 TL QR: 7.500 TL

7.500 TL Toplam: 12.500 TL

13. Halkbank

Nakit: 7.500 TL

7.500 TL QR: 7.500 TL

7.500 TL Toplam: 12.000 TL

Yeni Düzenlemelerin Amacı ve Etkileri

Bu düzenlemeyle, ATM'lerden yapılabilecek günlük para çekme işlemlerinin limitleri artırıldı. Böylece, vatandaşlar daha yüksek miktarda nakit çekme ve QR kod ile işlem yapma imkanına sahip olacak. Bankalar bu değişikliklerle ATM'lerdeki yoğunluğu azaltmayı ve bankacılık işlemlerini daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu yeni limitler, özellikle büyük miktarda işlem yapma ihtiyacı duyan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak. Ayrıca, ATM'lerdeki yoğunluğu azaltarak, banka şubelerindeki işlem yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır. Bankaların bu adımla müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediği açıkça görülüyor.