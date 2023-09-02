1.20 faiz oranı ile 15 yıl vadeli konut kredisi hesaplama tablosu! 1,500,000 TL, 2,000,000 TL ve 3,000,000 TL taksitleri

Devlet, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik yeni bir destek kredisi kampanyası açıkladı. Ancak sızdırılan bilgilere göre, kredi faiz oranı yüzde 1.20 olarak belirlendi. Daha önceki konut kredisi paketlerinde faiz oranı genellikle yüzde 1'in altında bulunuyordu. Bu nedenle, yeni kampanya, inşaat firmalarının beklentilerini tam olarak karşılamadı.

Yeni Konut Kredisi Kampanyası Ne Zaman Başlayacak?

Kampanyanın başvuru şartları ve başlangıç tarihi henüz net olarak belirlenmedi. Ancak benzer kampanyalarda, taşınmazı alınacak şehirde son bir yıl içinde konut satmamış olma, hisseli bir konuta sahip olma durumunda hisse oranının yüzde 50'nin altında olma, ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süre şehirde bulunma şartları gibi kriterler getirilebiliyor. Ayrıca, satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da olabilir.

Faiz Oranı ve Taksit Hesaplamaları

Kampanyadan yararlanacak kişiler, 1.20 faiz oranıyla 180 ay vadeli kredi kullanabilecekler. İşte kredi miktarına göre aylık taksit hesaplamaları:

500,000 TL konut kredisi: Aylık 7,884 TL

1,000,000 TL konut kredisi: Aylık 15,768 TL

1,500,000 TL konut kredisi: Aylık 23,652 TL

2,000,000 TL konut kredisi: Aylık 31,536 TL

3,000,000 TL konut kredisi: Aylık 47,304 TL

Kampanya başvuru koşulları ve tarihleri resmi olarak açıklandığında daha fazla bilgi sunulacaktır.