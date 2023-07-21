11.402 TL asgari ücretle maaş alanlara kredi müjdesi verildi! İhtiyaç, taşıt, konut kredi hesaplaması yeni baştan yapıldı!

İhtiyaç, taşıt, konut kredi hesaplaması yeni baştan yapıldı! 11.402 TL asgari ücretle maaş alanlara kredi müjdesi verildi- Türkiye'de yaşanan ekonomik zorluklar ve peş peşe gelen zamlar, vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde etkilemişti. Ancak, Temmuz ayıyla birlikte asgari ücretin 8 bin 506 TL'den 11 bin 402 TL'ye yükselmesiyle birlikte, milyonlarca kişi yeni zamlı maaşlarını almanın heyecanını yaşıyor. Zamlı asgari ücretin alınmasıyla birlikte, ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvurarak taşıt, konut veya ihtiyaç kredileri ile ilgilenen vatandaşlar, "Yeni asgari ücretle ne kadar kredi çekilir?" ve "Asgari ücret alan birine banka ne kadar kredi verir?" gibi soruları araştırıyor.

Asgari Ücret Alan Kişilere Ne Kadar Kredi Verilebilir?

Bankaların kredi faiz oranlarının artması, asgari ücretle geçinen vatandaşları kredi alma konusunda meraklandırmıştır. Asgari ücretin yüzde 34 oranında zam almasıyla güncel asgari ücret 11 bin 402 TL olarak belirlenmiştir. Bu değişiklikle birlikte, kredi faiz oranları ve kredi verme politikaları da etkilenmiştir. Bankalar, asgari ücret alan bir kişiye kredi verirken genellikle maaşın en fazla yüzde 60'ına kadar kredi onayı verebilir. Ancak, kredi limiti çekilecek vade tutarına göre değişkenlik gösterebilir.

Taşıt, Konut ve İhtiyaç Kredisi Hesaplamaları

Taşıt kredisi için durum biraz daha farklıdır. Asgari ücretli olarak çalışan bireyler, kredi limitlerini tam anlamıyla öğrenmek için bankaların müşteri hizmetlerini arayarak maaşlarını belirtmelidirler. Her bankanın uyguladığı kredi politikaları farklılık gösterdiğinden, kredi limiti ve faiz oranları da bankadan bankaya değişebilir.

İhtiyaç kredisi için ise bankalar genellikle maaşın yarısını baz alarak kredi hesaplamalarını yapmaktadır. İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, maaşlarının yarısına kadar kredi limiti alabilirler.