11 haneli TC kimlik numarasına ödeme: 9000 TL olacak

Mali ihtiyaçlarınıza çözüm ararken, Akbank'ın 9000 TL kredi seçeneği sizin için ideal olabilir. Başvuruyu gerçekleştirmek oldukça basittir. İlk olarak, Akbank müşterisiyseniz internet bankacılığı üzerinden giriş yapabilir veya en yakın Akbank şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzu tamamlarken, gelir belgenizi ve kimlik bilgilerinizi yanınızda bulundurmayı unutmayın.

Akbank Kredi Şartları

Akbank'ın kredi başvurularında aradığı temel şartlar, düzenli bir gelire sahip olmanız, kredi sicilinizin düzgün olması ve Akbank müşterisi olmanızdır. Başvurunuz olumlu sonuçlandığında, ödemelerinizi düzenli bir şekilde yaparak kredi notunuzu olumlu yönde etkileyebilirsiniz.

SMS Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Günlük koşuşturmacanın içinde zaman kaybetmeden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Akbank'ın SMS kredi başvuru hizmeti size zaman kazandırabilir. Cep telefonunuzdan "KREDI" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numaranızı ve gelirinizi belirten bir mesaj göndererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bu mesajı 4425 numarasına gönderebilirsiniz.