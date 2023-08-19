11 gün içinde başvuru gerçekleştiren tüm emeklilere 115.000 TL ödeme! TEB Bankası üzerinden verilecek

TEB Bankası, yeni emekli kampanyasıyla ihtiyaç kredisi kullanacak kişilere uygun faiz oranlarıyla ödemeler sunacağını duyurdu. Emekli maaşını TEB Bankası üzerinden alan vatandaşlar, bankanın özel kredi kampanyalarına başvurabilir ve gerektiğinde nakit ihtiyaçları için yine bu bankanın hizmetlerinden yararlanabilirler.

TEB Bankası Emekli Kredisi Kampanyası Detayları

Uygun Faizli Kredi İmkanı: Emekli maaşını TEB Bankası üzerinden alan vatandaşlar, özel kredi kampanyalarına katılarak uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra hesabınıza hızlı bir şekilde ödeme yapılır ve bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Hızlı Başvuru İmkanı: TEB Bankası emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, özellikle cep telefonları üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Kredi notunuzun banka tarafından değerlendirileceği bu başvuruda, kredi puanınızın 1200 ve üzeri olması gerekmektedir. Başvurunuzu gerçekleştiren tüm vatandaşlar, 2 dakika içinde kredi sonucunu alabilirler.

Hızlı Ödemeler: TEB Bankası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hızlı bir şekilde ödeme yaparak kredi kullandırmaktadır. Kredi başvurunuz onaylandığında, hesabınıza gerekli ödeme hızla yapılır ve böylece nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

TEB Bankası Emekli Kredisi Detayları

Uygun Vade Seçenekleri: TEB Bankası emekli kredisi kampanyası kapsamında 115.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu kredi, 24 ay vadeli veya 12 ay vadeli ödeme tablolarıyla verilmektedir. Ayrıca, kredi başvurusunu gerçekleştiren kişilerin diğer bankalardaki kredi kartı borçları da kapatılabilmektedir.

Hızlı Başvuru Süreci: TEB Bankası şubesine giderek emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra veya yüksek kredi puanınız varsa cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için T.C. kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj göndermeniz yeterlidir.