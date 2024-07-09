11 bin 500 TL, 12 bin TL veya 12 bin 500 TL OLACAK! Maaş alan Emeklilere Müjdeli Haber BAKAN'dan geldi! Emekliye Zam Haberi Duyuruldu!

11 bin 500 TL, 12 bin TL veya 12 bin 500 TL OLACAK! Maaş alan Emeklilere Müjdeli Haber BAKAN'dan geldi! Emekliye Zam Haberi Duyuruldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2024 10:38

Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bekledikleri maaş zamlarına kavuşuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam uygulanacak. Ancak, özellikle kök maaşı düşük olan emekliler, zam sonrası bile 10 bin TL’nin altında kalacak maaşlar nedeniyle mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu durumu düzeltmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bakan Işıkhan’ın önerileri arasında, emeklilerin maaşlarının 11 bin 500 TL, 12 bin TL veya 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi seçenekleri bulunuyor.

Bu önemli konunun detaylarına inerek, Bakan Işıkhan’ın çabalarını, Memur-Sen’in ek zam çağrısını ve emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukları ele alacağız. Ayrıca, yapılan çalışmaların ve önerilerin hayata geçirilmesinin milyonlarca emekliyi nasıl etkileyeceğini de inceleyeceğiz.

Bakan Vedat Işıkhan’dan Emekli Maaşlarına İyileştirme Çalışması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bakan Işıkhan, kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile 10 bin TL’nin altında kalan emekliler için üç alternatiften oluşan bir çalışma hazırladı. Bu alternatifler, emekli maaşlarının 11 bin 500 TL, 12 bin TL veya 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesini içeriyor.

Bakan Işıkhan, hazırladığı bu kapsamlı çalışmayı kabine toplantısında sundu ve önerilerin kabul edilmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti. Sunum sırasında, emekli maaşlarının 12 bin TL’ye yükseltilmesi durumunda 3 milyon 800 bin emeklinin, 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi durumunda ise 4 milyonun üzerinde emeklinin bu düzenlemeden faydalanacağı vurgulandı.

Bu çalışmalar, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde emekli maaşlarının yetersiz kalması, emeklilerin alım gücünü ciddi anlamda düşürüyor.

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