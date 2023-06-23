100.000 TL ön onaylı şartsız emekli kredisi… Bankadan açıklama akşam saatlerinde geldi, Son dakika emekliye müjdeli haber

Bankadan açıklama akşam saatlerinde geldi, Son dakika emekliye müjdeli haber! 100.000 TL ön onaylı şartsız emekli kredisi- Emekli maaş hesapları üzerinden emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 100000 TL'ye kadar ön onaylı ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Denizbank tarafından yapılan açıklamada, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde ödeme imkanı sağlanacağı ve kredi ödemesinin Denizbank üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, emekli maaşlarının Denizbank'ta olması durumunda 24 ay vadeli ön onaylı kredi verilecektir. Ayrıca, bu kredilerle birlikte bankadan borç kapatma kredisi de alabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olduğunda 5 dakika içinde işlemlerini tamamlayarak Denizbank'tan ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Emekli Kredisi kampanyasına katılan ve destek ödemelerinden faydalanan kişilere aynı zamanda kredi kartı ödeme seçeneği de sunulmaktadır.

En yakın Denizbank şubesine giderek emekli maaşınızı aldığınız hesap üzerinden işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank'tan 100000 TL Emekli Kredisi Kampanyası...

100000 TL ön onaylı kredi kullanmak isteyenler için şartlar belirleyen Denizbank, emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere hızlı sonuç vereceğini açıkladı.

Eğer emekli maaşınızı Denizbank'ta almıyorsanız ve kredi notunuz 1200 ve üzerinde ise, "KREDİM TC KİMLİK DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YY)" formatında başvurunuzu yapabilirsiniz. Onaylanan bu krediyi hemen kullanabilirsiniz. Doğum tarihinizi yazarken nokta koymayı unutmamanız önemlidir. Örneğin, 4 Haziran 1986 doğumlu birisi için "04.06.86" şeklinde yazmanız ve mesajı göndermeniz gerekmektedir.