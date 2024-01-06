100.000 TL ihtiyacı olanlara yeni haber! Garanti bankası yeni kampanyasını açıkladı! 

100.000 TL ihtiyacı olanlara yeni haber! Garanti bankası yeni kampanyasını açıkladı! 
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-01-2024 13:31

Garanti Bankası başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte 100.000 TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek alabileceğiniz bu yeni Kredi kampanyasıdır kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşları hızlı bir şekilde başvuru gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilecekler ve 100.000 TL'ye kadar kullanacakları tüm kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak da nakit kredi kullanabileceklerdir.

Garanti Bankası 100.000 TL'ye kadar vermiş olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında bireysel tüketici hesabı üzerinden şartlara uygun olan tüm vatandaş lara hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak kullandırmakta olup bireysel tüketici kredisi hesabınıza hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kredi ödemesi vermektedir. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 18 yaş üzerinden büyük olmaları durumunda kredi başvuruları gerçekleştirilecek olup nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu banka sizlere düşük faizlerle kredi puanınıza göre onay vermektedir. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler banka müşterisi olması halinde internet bankacılığını kullanarak kredi alabilir.

Garanti Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmamaları durumunda ve emekli olmaları durumunda maaş müşterileri olmaları halinde yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabileceğini de söylemek isteriz. Garanti Bankası emekli kredisi kampanyası adı altında başlatılan bu yeni kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm bireysel müşterilere uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verilmektedir.

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