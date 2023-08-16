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100.000 TL faizsiz kredi kampanyası İş Bankası tarafından başlatıldı! Başvuranların hesaplarına trink yatacak

İş Bankası, müşterilerine yönelik heyecan verici bir kampanya duyurusuyla gündemde. Banka tarafından açıklanan yeni kampanya ile müşterilere sıfır faizli kredi imkanı sunulacağı haberi yankı uyandırdı.

100.000 TL faizsiz kredi kampanyası İş Bankası tarafından başlatıldı! Başvuranların hesaplarına trink yatacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-08-2023 21:37

İş Bankası tarafından başlatıldı! Başvuranların hesaplarına trink yatacak! 100.000 TL faizsiz kredi kampanyası- İş Bankası, müşterilerine yönelik heyecan verici bir kampanya duyurusuyla gündemde. Banka tarafından açıklanan yeni kampanya ile müşterilere sıfır faizli kredi imkanı sunulacağı haberi yankı uyandırdı. İş Bankası'nın son kampanyası, müşterilere büyük fırsatlar sunuyor. Bu yeni dönem kampanyasında, kişilere toplamda 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı tanınacak. Özellikle esnaf ve KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bu kampanya, iş dünyasına önemli bir destek sunmayı amaçlıyor.

Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

İş Bankası'nın bu özel kampanyasından yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Kampanya, öncelikli olarak esnaf ve KOBİ'ler için sunuluyor. Henüz İş Bankası müşterisi olmayan esnaf ve KOBİ'ler, bu fırsatı kullanarak işlerini büyütebilir veya yeni projelere adım atabilirler. Ayrıca, kampanya kapsamında sunulan kredinin vadesi 6 ay olarak belirlenmiştir.

Başvuru ve Detaylar

Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos tarihine kadar İş Bankası şubelerine başvurması gerekiyor. Başvuru süreci oldukça basit ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Kampanyadan yararlanmak isteyen esnaf ve KOBİ'ler, belirtilen tarih içerisinde başvurularını gerçekleştirerek avantajlı faizsiz krediye sahip olabilirler.

Başvuru İçin Gerekenler

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin dikkate alması gereken bazı önemli koşullar bulunmaktadır. Başvuru yapabilmek için aşağıdaki kriterlere uygun olmanız gerekmektedir:

  1. Ticari Kredi Kartı almanız,
  2. Çek/Senet Paketi almanız,
  3. DijiKolay e-dönüşüm, e-ticaret ve yönetsel çözümler kategorilerinden birinden faydalanmanız,
  4. Açık Bankacılık ile diğer banka hesabınızı eklemeniz,
  5. Kredinize bağlı Ticari Hayat veya Ticari Kredi Bağlantılı Hayat sigortası yaptırmanız.

Ayrıca, aşağıdaki ek koşulların da sağlanması gerekmektedir:

  • POS / Çek Karnesi / KTMH / Asgari 2 Otomatik Fatura Ödeme Talimatı ürünlerinden ikisine sahip olmanız,
  • Findeks Paketleri / İş’te Ticari Koruma/ KOBİ Paket Poliçesi / İşyerimde Güvendeyim ürünlerinden birine sahip olmanız.

2023 yılında İş Bankası üzerinden hiçbir işlem gerçekleştirmeyen veya ürün kullanmayan kişiler de kampanyadan yararlanabilirler.

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