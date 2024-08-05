1 Milyon Araca Ceza: EGEDES ile Egzoz Denetimleri Artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hava kirliliğini azaltmak amacıyla devreye alınan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) hakkında önemli bilgiler ve uyarılarda bulundu. 81 ilde faaliyete geçirilen sistem, egzoz muayenesinden geçmemiş araçları trafik akışını aksatmadan tespit edebiliyor.

Bakanlık, yaklaşık 1 milyon araca egzoz emisyon ölçümü yapılmaması nedeniyle ceza uygulandığını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, EGEDES projesinin, araçların plaka tanıma cihazlarıyla denetlenmesini ve emisyon ölçümü yapılmayan araçlara ceza kesilmesini sağladığını belirtti.

2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan araçlara verilen cezanın 9 bin 943 lira olduğunu ifade eden Ege, araç sahiplerine egzoz muayenelerini düzenli olarak yaptırmaları ve cezadan kaçınmak için e-Devlet üzerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.