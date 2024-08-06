1-31 Ağustos Tarihlerinde Fatura Ödeyenler Dikkat! Bedava Ödeme Olacak!

1-31 Ağustos Tarihlerinde Fatura Ödeyenler Dikkat! Bedava Ödeme Olacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 18:59

Yapı Kredi Bankası, ağustos ayı boyunca yeni müşterilerine özel bir kampanya duyurdu. “SUPERFATURA” koduyla Yapı Kredi Mobil’den banka müşterisi olanlar, 6 ay boyunca telefon faturalarının ödenmesi fırsatından yararlanacak. Kampanya, 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli.

Kampanya Detayları:

  • Kampanya Kodu: SUPERFATURA
  • Geçerlilik Tarihi: 1-31 Ağustos 2024
  • Katılım Şartı: Yapı Kredi Mobil’den yeni müşteri olma ve bireysel kredi kartı başvurusu
  • Fatura Ödemesi: Cep telefonu faturası, kredi kartına otomatik ödeme talimatı verilmesi şartıyla
  • Maksimum İndirim: Fatura başına 300 TL

Katılım Şartları:

  1. Yeni Müşteri Olma: Yapı Kredi Mobil’den “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımını tamamlayarak ve kampanya kodunu kullanarak yeni müşteri olmak.
  2. Kredi Kartı Başvurusu: Başvurunun onaylanıp kartın kullanıma açılması.
  3. Otomatik Ödeme Talimatı: Cep telefonu fatura talimatının 31 Ağustos 2024’e kadar verilmesi ve kampanya süresince geçerli olması.
  4. Fatura İndirimi: Her ayın cep telefonu faturası, sonraki ayın 10’una kadar kredi kartına indirim olarak yüklenecek.

Önemli Notlar:

  • Kampanya, yalnızca yeni tanımlanacak fatura talimatları için geçerlidir.
  • Talimat iptali veya tekrar verilmesi durumunda kampanya geçerli olmayacaktır.
  • Ticari kredi kartları kampanya kapsamına dahil değildir.
  • Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir.

Detaylı bilgi ve başvuru için Yapı Kredi Bankası’nın resmî web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın şubesine başvurabilirsiniz. Kaçırmayın, bu fırsatla telefon faturalarınızı 6 ay boyunca ödetin!

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