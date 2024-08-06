1-31 Ağustos Tarihlerinde Fatura Ödeyenler Dikkat! Bedava Ödeme Olacak!

Yapı Kredi Bankası, ağustos ayı boyunca yeni müşterilerine özel bir kampanya duyurdu. “SUPERFATURA” koduyla Yapı Kredi Mobil’den banka müşterisi olanlar, 6 ay boyunca telefon faturalarının ödenmesi fırsatından yararlanacak. Kampanya, 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli.

Kampanya Detayları:

Kampanya Kodu: SUPERFATURA

SUPERFATURA Geçerlilik Tarihi: 1-31 Ağustos 2024

1-31 Ağustos 2024 Katılım Şartı: Yapı Kredi Mobil’den yeni müşteri olma ve bireysel kredi kartı başvurusu

Yapı Kredi Mobil’den yeni müşteri olma ve bireysel kredi kartı başvurusu Fatura Ödemesi: Cep telefonu faturası, kredi kartına otomatik ödeme talimatı verilmesi şartıyla

Cep telefonu faturası, kredi kartına otomatik ödeme talimatı verilmesi şartıyla Maksimum İndirim: Fatura başına 300 TL

Katılım Şartları:

Yeni Müşteri Olma: Yapı Kredi Mobil’den “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımını tamamlayarak ve kampanya kodunu kullanarak yeni müşteri olmak. Kredi Kartı Başvurusu: Başvurunun onaylanıp kartın kullanıma açılması. Otomatik Ödeme Talimatı: Cep telefonu fatura talimatının 31 Ağustos 2024’e kadar verilmesi ve kampanya süresince geçerli olması. Fatura İndirimi: Her ayın cep telefonu faturası, sonraki ayın 10’una kadar kredi kartına indirim olarak yüklenecek.

Önemli Notlar:

Kampanya, yalnızca yeni tanımlanacak fatura talimatları için geçerlidir.

Talimat iptali veya tekrar verilmesi durumunda kampanya geçerli olmayacaktır.

Ticari kredi kartları kampanya kapsamına dahil değildir.

Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir.

Detaylı bilgi ve başvuru için Yapı Kredi Bankası’nın resmî web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın şubesine başvurabilirsiniz. Kaçırmayın, bu fırsatla telefon faturalarınızı 6 ay boyunca ödetin!