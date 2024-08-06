1-31 Ağustos Tarihlerinde Fatura Ödeyenler Dikkat! Bedava Ödeme Olacak!

Yapı Kredi Bankası, ağustos ayı boyunca yeni müşterilerine özel bir kampanya duyurdu. “SUPERFATURA” koduyla Yapı Kredi Mobil’den banka müşterisi olanlar, 6 ay boyunca telefon faturalarının ödenmesi fırsatından yararlanacak. Kampanya, 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli.
Kampanya Detayları:
- Kampanya Kodu: SUPERFATURA
- Geçerlilik Tarihi: 1-31 Ağustos 2024
- Katılım Şartı: Yapı Kredi Mobil’den yeni müşteri olma ve bireysel kredi kartı başvurusu
- Fatura Ödemesi: Cep telefonu faturası, kredi kartına otomatik ödeme talimatı verilmesi şartıyla
- Maksimum İndirim: Fatura başına 300 TL
Katılım Şartları:
- Yeni Müşteri Olma: Yapı Kredi Mobil’den “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımını tamamlayarak ve kampanya kodunu kullanarak yeni müşteri olmak.
- Kredi Kartı Başvurusu: Başvurunun onaylanıp kartın kullanıma açılması.
- Otomatik Ödeme Talimatı: Cep telefonu fatura talimatının 31 Ağustos 2024’e kadar verilmesi ve kampanya süresince geçerli olması.
- Fatura İndirimi: Her ayın cep telefonu faturası, sonraki ayın 10’una kadar kredi kartına indirim olarak yüklenecek.
Önemli Notlar:
- Kampanya, yalnızca yeni tanımlanacak fatura talimatları için geçerlidir.
- Talimat iptali veya tekrar verilmesi durumunda kampanya geçerli olmayacaktır.
- Ticari kredi kartları kampanya kapsamına dahil değildir.
- Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir.
Detaylı bilgi ve başvuru için Yapı Kredi Bankası’nın resmî web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın şubesine başvurabilirsiniz. Kaçırmayın, bu fırsatla telefon faturalarınızı 6 ay boyunca ödetin!