1-30 Haziran 2024 Arasında Tatil Yapanlar Dikkat! ÖDEME Olacak!

1-30 Haziran 2024 Arasında Tatil Yapanlar Dikkat! ÖDEME Olacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2024 16:31

Yaz mevsiminin sıcak günleri kendini hissettirirken, tatil planları da hız kazanıyor. Bu yaz, Türkiye'nin gözde tatil beldelerinde keyifli bir tatil geçirmek isteyenler için Ziraat Bankası'nın Bankkart kullanıcılarına özel sunduğu muhteşem bir kampanya var: Touristica'da 8.500 TL Bankkart Lira! Bu fırsatla hem tatilinizi doyasıya yaşayabilir hem de avantajlı ödeme koşullarından yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile Bankkart kullanıcılarına harika bir teklif sunuyor. Kampanyaya katılarak, Touristica'da yapacağınız belirli tutarlardaki alışverişlerle önemli miktarda Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit avantajı ile ödeme kolaylığı da sağlanıyor.

Avantajlarla Dolu Kampanya

Bu kampanya, Touristica'da yapacağınız harcamalara göre kazandırdığı Bankkart Liralar ile dikkat çekiyor. 25.000 TL ile 49.999 TL arasındaki alışverişlerinizde 2.500 TL, 50.000 TL ile 99.999 TL arasındaki alışverişlerinizde 5.500 TL, 100.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde ise tam 8.500 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Böylece tatil harcamalarınız daha da avantajlı hale geliyor.

Bankkart kullanıcıları, bu kampanyadan yararlanmak için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya SMS yoluyla kampanyaya katılım sağlayabilirler. SMS ile katılım için, BANKKART yazıp 4757'ye göndermeniz yeterli. Ancak, kampanyadan yararlanabilmek için asıl kart sahibi olarak kampanyaya katılım sağlamanız gerektiğini unutmayın.

Kampanya Detayları ve Koşulları

Kampanya dönemi boyunca yapacağınız alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekiyor. Kazandığınız Bankkart Liralar 8 Temmuz 2024 tarihinde kartınıza yüklenecek ve 12 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanılabilir olacak. Kullanılmayan Bankkart Liralar ise 13 Ağustos 2024 tarihinde geri alınacaktır. Kampanya, müşteri bazında geçerli olup, bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez ve en fazla 8.500 TL Bankkart Lira kazanma hakkına sahiptir.

Bankkart ile yapılan alışverişlerinizin ödemelerini hesap kesim tarihine kadar kazandığınız Bankkart Liralar ile yapabilirsiniz. Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanılabilir. Ancak, Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartları için sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında kullanılamaz. Ayrıca, ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değildir.

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