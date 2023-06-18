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Gecce Magazin Haberleri

1-16 yaş arası çocuğu olanlar dikkat! PTT'den destek ödemesi açıklandı

Türkiye'de, en az 1 ve 3 çocuğu olan vatandaşlara devlet tarafından destek ödemeleri yapılmaya başlandı!

1-16 yaş arası çocuğu olanlar dikkat! PTT'den destek ödemesi açıklandı
Yayın Tarihi : 2023-06-18 15:30

PTT'den destek ödemesi açıklandı! 1-16 yaş arası çocuğu olanlar dikkat-  Türkiye'de, en az 1 ve 3 çocuğu olan vatandaşlara devlet tarafından destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Bu destekler, dar gelirli vatandaşlara yönelik sunulan bir dizi imkanla birlikte hayatlarını sürdürmelerine ve refah seviyelerini korumalarına yardımcı olmayı hedefler. 

Ülke genelinde özellikle kadınlara, yaşlılara ve çocuklu ailelere yardımlar büyük önem taşımaktadır. 2023 yılı itibariyle asgari ücrete yapılan zam oranları doğrultusunda, devlet destekleri de artmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan hanelere destek sağlanmaktadır. Binlerce aile bu desteklerden faydalanırken, yeni başlayan programlar için de başvurular devam ediyor. 

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED), birçok yardımın ana kaynağı olarak bilinirken, çocuklu ailelere yapılan yardımlar da SED yardımları adı altında gerçekleştirilmektedir. SED ödemeleri, hak sahiplerinin PTT hesaplarına aylık olarak yatırılmaktadır.

2-17 yaş arası çocuğu olan ailelere yapılan ödemeler, yeni yıl ile birlikte başlamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamasına göre, "SED hizmeti kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseltilmiştir. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarılmıştır."

1-16 yaş arası çocuğu olanlar dikkat! PTT'den destek ödemesi açıklandı

Çocuk yardımları ise PTT aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere 300, 400 ve 600 TL arasında değişen miktarlarda yapılmaktadır. Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla başvuru yaparak, onay alması durumunda PTT üzerinden ödemelerini alabilirler. 

SED yardımları çocuklu ailelere sunulan destek ödemeleri, PTT üzerinden çekilebilmektedir. Başvuru yapılan ayı takiben bir sonraki ayın 25. gününde ise PTT hesaplarından çekebilirler. 

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