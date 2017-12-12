Zuhal Olcay'a şok! Hapsi isteniyor!

Sanatçı Zuhal Olcay'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Magazin - 12.12.2017 18:20
Zuhal Olcay'a şok! Hapsi isteniyor!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanatçı Zuhal Olcay’ın Kadıköy’de 5 Ağustos 2016 tarihinde sahne aldığı yerde şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirtildi.

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Bir vatandaşın 155 polis ihbar hattını araması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç evrakı düzenlenerek savcılığa yolladığı belirtilen iddianamede, savcılık tarafından da şüpheli Zuhal Olcay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Zuhal Olcay'ın acı günü!



ŞARKININ SÖZLERİNİ CUMHURBAŞKANINA UYARLADI
Şüphelinin şarkı söylediği programın CD’sinin savcılık tarafından bilirkişiye yollandığı, yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda şüphelinin, "Boş vermişim dünyayı" isimli şarkısını söylediği sırada müziğe uyumlu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözler sarf ettiği kaydedildi.

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SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Soruşturmaya ilişkin olarak şüphelinin ifadesinin alındığı belirtilen iddianamede, şüphelinin iddiaya konu hareketi Cumhurbaşkanı’na yönelik değil, ön sırada bulunan bir seyircinin laf atması üzerine yaptığını söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde kendisi ve seyircilerin alkol aldığını, alkol nedeniyle hoş olmayan hareketler yapmış olabileceğini söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

Zuhal Olcay'a büyük vefasızlık

Zuhal Olcay'a büyük vefasızlık



4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Şüphelinin sahne aldığı mekanda şarkı söylerken şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarlamak ve hakaret etmek suretiyle, "Alenen Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçunu işlediği belirtildi. İddianamede şüphelinin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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Kaynak: posta.com.tr

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Zuhal Olcay: Utanıyorum
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