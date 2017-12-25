Ziynet Sali'yi böyle görenler şok oluyor!

Ziynet Sali, güzelliğiyle ve seksiliğiyle tanınan bir şarkıcı... Sali'nin ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şaşırttı.

Magazin - 25.12.2017 12:18
Ziynet Sali'yi böyle görenler şok oluyor!
Güzelliği, seksiliğiyle göz dolduran şarkıcı Ziynet Sali'nin ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı. 80 kilodan 54 kiloya düştüğünü herkes biliyordu fakat ortaya çıkan görüntü insanlarda şok etkisi yarattı.

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Bağlantılar: Ziynet Sali

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