Ziynet Sali'yi böyle görenler şok oluyor!
Ziynet Sali, güzelliğiyle ve seksiliğiyle tanınan bir şarkıcı... Sali'nin ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şaşırttı.Magazin - 25.12.2017 12:18
Güzelliği, seksiliğiyle göz dolduran şarkıcı Ziynet Sali'nin ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı. 80 kilodan 54 kiloya düştüğünü herkes biliyordu fakat ortaya çıkan görüntü insanlarda şok etkisi yarattı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ziynet Sali
MAGAZİN HABERLERİ
- Hande estetiğe doymuyor!
- Hande Yener de Demet Akalın'a çattı!
- Afra Saraçoğlu'ndan Özcan Deniz açıklaması!
- Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a ağır sözler!
- Çağatay'ın gönlü o güzelde!
- İrem Derici'den Instagram itirafı!
- Kıvılcım Ural özür diledi!
- 'Taş Kafa' takipçilerin tepkisini çekti!
- Demet Akalın bu kıza niye taktı?
- Arda Turan ile Aslıhan Doğan barıştı mı?