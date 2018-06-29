Ziynet Sali'den büyük sürpriz!
Şarkıcı Ziynet Sali, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Magazin - 29.06.2018 17:08
Tek başına görüntülenen Ziynet Sali'nin keyifli halleri dikkatleri çekti. Yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Sali, temmuz ayı ortası gibi sürpriz şarkısının sevenleriyle buluşacağı müjdesini verdi. Bir düet çalışması olacağını belirten şarkıcı, kiminle olacağını ise açıklamadı.
Sürprizinin rap bir şarkı olacağını da dile getiren Ziynet Sali, "Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Rap bir şarkıyla temmuz ayı ortasında sevenlerimle buluşmaya hazırlanıyorum. Şimdiden çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.
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