Ziynet Sali'den büyük sürpriz!

Magazin - 29.06.2018 17:08

Ziynet Sali: "Müzik yüzünden sevgilim olmadı!"

Tek başına görüntülenen Ziynet Sali'nin keyifli halleri dikkatleri çekti. Yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Sali, temmuz ayı ortası gibi sürpriz şarkısının sevenleriyle buluşacağı müjdesini verdi. Bir düet çalışması olacağını belirten şarkıcı, kiminle olacağını ise açıklamadı.Sürprizinin rap bir şarkı olacağını da dile getiren Ziynet Sali, "Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Rap bir şarkıyla temmuz ayı ortasında sevenlerimle buluşmaya hazırlanıyorum. Şimdiden çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.