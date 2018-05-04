9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati 20.30 olarak belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası final tarihi değişikliği!
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.Spor - 04.05.2018 15:16
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