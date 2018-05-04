Ziraat Türkiye Kupası final tarihi değişikliği!

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.

Spor - 04.05.2018 15:16
Ziraat Türkiye Kupası final tarihi değişikliği!
9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati 20.30 olarak belirlendi.
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