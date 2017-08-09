'Zımba' gibi geliyorlar!

Son yılların popüler gruplarından Zımba, yeni single çalışması Söyle ile müzik marketlerde yerini aldı.

Müzik - 09 Ağustos 2017 12:10

2012 yılında çıkardıkları “Karamsar Olmamak Lazım” adlı single çalışmaları ile listeleri alt üst eden “Zımba’ tamamının kendi besteleri olduğu yeni single çalışması ‘'Söyle’’ yi 4 Ağustos itibarıyla müzikseverlerin beğenisine sundu.



“TERS KÖŞE” YAPACAKLAR

“Karamsar Olmamak Lazım” adlı çalışmayla listelerde ilk haftada üçüncü sıraya yerleşen Zımba, 2013’te de “Benden Sana Dokunamayınca” adlı single ile başarısını perçinlemiş, bu single’dan sonra uzun bir süre stüdyo çalışmalarına ağırlık vermiş . Bu sürede repertuarını geliştiren ve 50’ye yakın şarkı üzerinde çalışan grup, yeni single için geliştirdikleri “ters köşe” konseptiyle sevenlerini şaşırtmayı hedefliyor.





2007 yılında kurulsa da tesadüfler ile bir araya gelen grup üyelerini Zımba macerasına sürüklenen hayatları alaylı tabirini rahat bir şekilde kullanmamıza imkan sağlıyor. Grubun solisti Murat ARDA 1999 yılında davul ardından 2006 yılında gitar çalmaya başlarken ilk bestesi olan “Atmasyon” kağıda dökülüyor o sırada. Grubun diğer bir rengi olan ve basgitar ile kulakların pasını silen Gökçe ÇAĞATAY müzisyen dedenin müzisyen torunu… Dedesinden aldığı ilhamla kendisini keşfeden Gökçe, Bursa’da birçok sahne çalışmasında görev alarak sektörün içinden gelen bir isim. Elektrogitar da olan isim ise Doğuş ÇÖLOK. Müzik hayatına 2005 yılında kendi işletmeleri olan gece kulübünde gitar çalarak başlayan Doğuş, Zımba grubunu kurana kadar birçok grupla da sahne alıyor. Zımba ’ya sonradan dahil olan iki isimden ilki Orbay BALIKLIPINAR, grubun davulcusu…



2003 yılında üniversitede amatör gruplarla çalmaya başlayan müzik hayatı 2005-2007 yılları arasında Bursa’da çeşitli gruplarla çalıştıktan sonra Zımba ile devam ediyor. Grubun en genç ve son üyesi olan Sergen TAŞDEMİR sekiz yaşından itibaren tuşlara dokunmaya, müziğin içine girmeye başlıyor. 2013 yılında mühendislik öğrenciliğini bırakarak yapmak istediği şeyin müzik dinlemek değil müzik yapmak olduğuna karar vererek kariyerine profesyonel şekilde başlıyor. Bursa’da bir çok mekanda ve orkestralarda yer alırken yolu 2016 yılının yeni günlerinde Zımba ile kesişiyor.



Grup, 2007 yılında bir araya gelse de 2012 yılına kadar albümleri olmadan yollarına devam ederken, Yıl denilen sayaç 2012’yi gösterdiğinde ise ilk single çalışması “Karamsar Olmamak Lazım” müzik piyasasına Zımba gibi bir giriş yapmalarını sağlıyor. 50’den fazla yerel radyo ile 15 ulusal Radyo ve Tv ile dinleyici ile buluşan grup D&R müzik marketlerde Türkçe Pop/Rock single kategorisinde ilk haftada 3. Numara olmayı başarıyor.



2013 yılında “Beden Sana Dokunamayınca “ single çıkışından sonra yeni şarkılar için sessizliğe gömülen grup 2014 yılında 50’ye yakın besteleri ve genişlettikleri repertuarı ile konser ve stüdyo çalışmalarına başladılar. 2017 Ağustos ayında yeni single ile yeniden doğuş için hazırlıklar ise tamamlanmak üzere. Sevenleri için ve müzik dünyasına yeni bir soluk getirmek amacıyla yaptıkları çalışmalar sonuç veriyor. 5 farklı rengin bir araya gelmesiyle oluşan renk cümbüşü şarkılara da yansıyor ve yepyeni bir cover soluğu oluşturuyorlar. “Ters köşe” sloganıyla dinleyenleri bildikleri ritimlerle bambaşka bir şarkının dünyasına atıveriyorlar. Yeni bir dünyaya Zımba gibi bir giriş bileti grubun ritminden geliyor..

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