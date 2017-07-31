Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki beach club'ta yaşanan saldırıda yaralanan Zeynep Molho'nun sırtına saplanıp, kaburga kemiğini kırarak derisinin altında kalan kurşun, Özel Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde ameliyatla çıkartıldı. Jess Molho, eşinin ameliyatının başarılı geçtiğini, kurşunun çıkartıldığı ve sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu söyledi.
Kaynak:DHA
Zeynep Molho'nun sağlık durumu nasıl?
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki beach club'ta yaşanan saldırıda yaralanan Zeynep Molho'nun sırtına saplanıp, kaburga kemiğini kırarak derisinin altında kalan kurşun, Özel Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde ameliyatla çıkartıldı.Magazin - 31 Temmuz 2017 17:17
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