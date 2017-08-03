Zeynep Molho taburcu edildi

Bodrum'da geçen pazar günü iki beach club'a düzenlenen, 1 kişinin öldüğü saldırıda, yaralanan 4 kişiden Zeynep Molho, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Magazin - 03 Ağustos 2017 23:49
Zeynep Molho taburcu edildi
Göltürkübükü Mahallesi'ndeki Çilek Beach Club'a geçen 30 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında gelen bir kişi, iddiaya göre önce Sess Beach Club'ı sordu.

Hemen yan taraf olduğunu öğrenince de o tarafa yöneldikten bir süre sonra belindeki çifte tabancayı çıkarttı, rastgele ateş etmeye başladı. Yaklaşık 400 kişinin eğlendiği her iki beach club'ta büyük panik yaşandı. Saldırıda vurulan Sess Beach Club'ta komi olarak çalışan 21 yaşındaki Furkan Say öldü, aynı yerdeki garson 28 yaşındaki Nesibi Günenç ile Çilek Beach Club'ta çalışan garson 29 yaşındaki Yasin Kaya ile müşterilerden sunucu Jess Molho'nun eşi 36 yaşındaki Zeynep Molho ve 24 yaşındaki M.K. yaralandı.

Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho saldırıda yaralandı

Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho saldırıda yaralandı



Kaçan saldırgan ve ona yardım eden kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken hastanede tedavi gören 4 yaralıdan 3'ü daha önce taburcu edildi. Bodrum’da özel hastanede tedavi gören Zeynep Molha da bugün taburcu edildi. Sırtına isabet eden ve kaburgasını kırıp cildinin altında kalan kurşun ameliyatla çıkarılan Zeynep Molho'nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen eşi Jess Molho, "Kalıcı bir rahatsızlığı yok, ancak bir süre Bodrum'da dinlenmesi gerekiyor, olayın şokunu atlattı. Şu anda kendisi açıklama yapmak istemiyor. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Saldırıda yaralanan diğer 3 yaralı da tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zeynep Molho'nun sağlık durumu nasıl?

Zeynep Molho'nun sağlık durumu nasıl?




DHA
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