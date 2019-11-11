Zeynep Mansur isyan etti!

"Gel Günaha Girelim" isimli Sezen Aksu şarkısını albümüne aldığı ilk günden itibaren Sezen Aksu şarkıları projesini hazırlayan Mansur, bir yıldır bu projeyle sahne aldığını ancak başka şarkıcıların yepyeni bir proje gibi kendilerinin bu proje üzerinden sahne hazırlıkları yapmasına şaşırdığını dile getirdi. Bir yıldır bu proje ile dinleyici ile buluşan şarkıcı "Herkes Sezen Aksu şarkıları okuyabilir. Zaten benim yaptığım bir sahne projesi bu ve bu proje bana aittir. Kırk yıllık Sezen Aksu'yu benden sonra keşfetmeleri şaşırtıcı.. Sanki yeni bir proje gibi dinleyiciye sunmak ne kadar doğru? Taklitler her zaman aslını yaşatır." açıklamasında bulundu.Herkes Sezen Aksu şarkısı okuyabilir. Ama sadece Sezen Aksu şarkılarından oluşan sahne projesiyle yer almak benim fikrim, benim projemdi. Kaldı ki; son bir yıldır bu proje ile sahne alıyorum. En güzel, en kıymetli, en değerli, en kalplere işlenen Sezen Aksu şarkılarını sahnede söylemeye de devam edeceğim. Yapılmışı yapmak, bir de üstüne üstlük bunu yeni keşfetmişler, ilk kez düşünülmüş ve hayata geçirilen bir projeymiş gibi basına sunulması bir yıldır dinleyiciyle buluşan bana, emeğime saygısızlık, emek hırsızlığıdır.