FOX'un yeni bölümleri Eylül ayında başlayacak olan çok izlenen dizilerinden "Kalbimdeki Deniz"in Şebnem'i Zeynep Aydemir evleniyor.
Dizide çevirdiği entrikalar yüzünden mutluluğu bir türlü bulamayan bir kadına hayat veren Zeynep Aydemir, gerçek hayatta ise 3SEAS Capital Partners'ın sahibi, ünlü işadamı Tarık Şarlıgil'le yaşamını birleştirmeye hazırlanıyor. 12 Ağustos'ta Sait Halim Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak olan Aydemir'in kına geccesi müstakbel kayınvalidesinin memleketi Bursa'daki otantik bir köy evinde yapıldı. Bursa Çalı köyünde düzenlenen renkli kına geccesine Aydemir'in birçok oyuncu arkadaşı da katıldı.
200 kişilik kına geccesi gecce geç saatlere kadar sürdü. Aydemir, "Kalbimdeki Deniz" dizisinin çekimleri düğün öncesi başlayacağı için Seyşeller’deki kısa bir balayı tatili sonrası işinin başına dönecek.
Zeynep Aydemir evleniyor!
"Kalbimdeki Deniz"in Şebnem'i Zeynep Aydemir evleniyor.Magazin - 02 Ağustos 2017 23:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Zeynep Aydemir, Kalbimdeki Deniz
MAGAZİN HABERLERİ
- Irmak Ünal, yeni hayatına adapte oldu!
- Grup Hepsi'nin 'Yasemin'i şimdi ne yapıyor?
- Kim Kardashian'dan cesur tercih!
- Cem Yılmaz oğlu Kemal'in doğum gününü kutladı
- Seda Sayan şekilden şekile girdi!
- Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile hasret giderdi
- Zehra Çilingiroğlu kararını verdi!
- Demet Akalın, Berkay'a kızdı!
- Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin zorunlu ayrılığı!
- Derya Şensoy aldığı kilolarla şaşırttı!