Magazin - 02 Ağustos 2017 23:30

FOX'un yeni bölümleri Eylül ayında başlayacak olan çok izlenen dizilerinden "Kalbimdeki Deniz"in Şebnem'i Zeynep Aydemir evleniyor.Dizide çevirdiği entrikalar yüzünden mutluluğu bir türlü bulamayan bir kadına hayat veren Zeynep Aydemir, gerçek hayatta ise 3SEAS Capital Partners'ın sahibi, ünlü işadamı Tarık Şarlıgil'le yaşamını birleştirmeye hazırlanıyor. 12 Ağustos'ta Sait Halim Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak olan Aydemir'in kına geccesi müstakbel kayınvalidesinin memleketi Bursa'daki otantik bir köy evinde yapıldı. Bursa Çalı köyünde düzenlenen renkli kına geccesine Aydemir'in birçok oyuncu arkadaşı da katıldı.200 kişilik kına geccesi gecce geç saatlere kadar sürdü. Aydemir, "Kalbimdeki Deniz" dizisinin çekimleri düğün öncesi başlayacağı için Seyşeller’deki kısa bir balayı tatili sonrası işinin başına dönecek.