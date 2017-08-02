Zeynep Aydemir evleniyor!

"Kalbimdeki Deniz"in Şebnem'i Zeynep Aydemir evleniyor.

Magazin - 02 Ağustos 2017 23:30
Zeynep Aydemir evleniyor!
FOX'un yeni bölümleri Eylül ayında başlayacak olan çok izlenen dizilerinden "Kalbimdeki Deniz"in Şebnem'i Zeynep Aydemir evleniyor.

Dizide çevirdiği entrikalar yüzünden mutluluğu bir türlü bulamayan bir kadına hayat veren Zeynep Aydemir, gerçek hayatta ise 3SEAS Capital Partners'ın sahibi, ünlü işadamı Tarık Şarlıgil'le yaşamını birleştirmeye hazırlanıyor. 12 Ağustos'ta Sait Halim Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak olan Aydemir'in kına geccesi müstakbel kayınvalidesinin memleketi Bursa'daki otantik bir köy evinde yapıldı. Bursa Çalı köyünde düzenlenen renkli kına geccesine Aydemir'in birçok oyuncu arkadaşı da katıldı.

200 kişilik kına geccesi gecce geç saatlere kadar sürdü. Aydemir, "Kalbimdeki Deniz" dizisinin çekimleri düğün öncesi başlayacağı için Seyşeller’deki kısa bir balayı tatili sonrası işinin başına dönecek.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu
  • Grup Hepsi'nin 'Yasemin'i şimdi ne yapıyor?
  • Asena Atalay'dan dans show
  • HBO 'hack'lendi! Game of Thrones'un senaryosu çalındı
  • Aziz Yıldırım'ın trafikteki küfürlü kavgası

Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ

  • Yeni hayatına böyle adapte oldu!
  • Grup Hepsi'nin 'Yasemin'iydi!
  • Kım Kardashıan'dan cesur tercih!
  • Oğlunun doğum gününü kutladı!
  • Seda Sayan şekilden şekile girdi!
  • Caner Erkin eşiyle hasret giderdi!
  • Zehra Çilingiroğlu kararını verdi!
  • Demet Akalın, Berkay'a kızdı!
  • Ünlü çiftin zorunlu ayrılığı!
  • Şensoy aldığı kilolarla şaşırttı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Akalın'ı terleten sorular!
  • Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?
  • Görüntülenince tehdit etti!
  • Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!
  • İrem Derici'den mesaj var!
  • İşte yaz dizilerinden yayından kalkacak ilk dizi...
  • Kenan Ece ve Canan Ergüder'in aşk tatili!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?