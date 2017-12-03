Zeynep Alkan: Rol için çırılçıplak soyunurum

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan verdiği röportajda, "Rol için gerekirse çırılçıplak soyunurum." diyerek cesaretin sınırlarını zorladı.

Magazin - 03.12.2017 22:00
Zeynep Alkan: Rol için çırılçıplak soyunurum
Sosyal medyada verdiği pozlarıyla olay olan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bu sefer de verdiği röportajla çok konuşulacak gibi duruyor. Posta’nın haberine göre, İtalya Roma'da üniversite okuyan 19 yaşındaki Zeynep Alkan, "Rol gelince 'Hayır' demem. Sınırım yok. Çırılçıplak da soyunurum, hayat kadını da olurum ben çok cesurum." dedi. Zeynep Alkan geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle olan fotoğrafına "En güzel anıları bir Türk ve bir İsveçli yaratır" notunu düşmüştü.

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Bağlantılar: Zeynep Alkan, Hamdi Alkan

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