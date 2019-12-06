Zen-G 'Kıyak' geçti!

2020 yılı içerisinde yayınlamayı planladığı ilk solo albümünden ipuçları vermeye devam eden Zen-G, bu kez rap müzikseverleri “Kıyak” ile selamlıyor. Genç müzisyen Emza ile işbirliği yaptığı “Kıyak” şarkısının sözleri Emza ve Zen-G’ye, müziği ise Yaso Beatz’e ait. Oğuz Birgölge yönetmenliğinde; Cihangir, Tophane ve Ataköy sokaklarında çekilen video klibiyle de dikkatleri çekecek olan “Kıyak”ta Zen-G ve Emza kamera karşısına birlikte geçti.“Kıyak” bugün tüm müzik platformlarında ve Zen-G YouTube kanalında dinleyicilerle buluştu.Zen-G, 1994 yılında İstanbul'da doğdu. 2000'li yılların başında yerli ve yabancı rap müzik sanatçılarını dinlemeye ve dansla ilgilenmeye başladı. 2008 yılında lise arkadaşı Asil ile “Tahribad-ı İsyan” grubunu kurdu. İlk klipleri "Ghetto Machines"i 2012 yılında yayınlayan grup, 2013 yılında çağdaş sanatçı Halil Altındere ile işbirliği yaptıkları "Wonderland" videosuyla İstanbul Bienali'nde büyük ses getirerek MoMA'nın kalıcı koleksiyonuna dahil oldu.2017 yılında "Tahribad-ı İsyan" adını taşıyan ilk albümlerini yayınlamalarının ardından 2018 sonunda "Leyla" adlı single’larıyla liste başarısı yakalayarak Altın Kelebek'e aday oldu. 2019 Eylül ayında ise 18 rapçinin bir araya geldiği "Susamam" projesinde yer aldılar. Tahribad-ı İsyan ile birlikte İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde festivallere katılan Zen-G, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, VW Arena, İKSV Salon, İsveç Konsolosluğu gibi çeşitli mekanlarda sahne aldı. Solo çalışmalarına 2019 Mayıs ayında çıkardığı "Abis" adlı şarkısıyla başladı.Ardından Temmuz ayında Arda Gezer ile birlikte "Temizle" adını verdiği single’ı yayınlandı. "Temizle"yi Ağustos ayında Ati242 ile featuring yaptığı "Flowjob" izledi. Ayrıca Asil'in ilk albümü 53/5'e "Semt-i Swag" ve Emcey & Emza'nın ilk albümü "Yasal Uyarı"ya "Olanlar Oldu" şarkılarında konuk oldu. 2011 yılında Sulukuleli çocuklara hiphop atölyeleri vererek eğitmenliğe başlayan Zen-G, halen derslerine özel okullar ve çeşitli kurumlarda devam etmektedir. 2020 yılında yeni albümünü yayınlamaya hazırlanan Zen-G, Brooklyn Funk Essential albüm turnesinin Bomonti Ada’daki ilk sahnesine davet edildi.