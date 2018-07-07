Zehra'nın arkasına saklandı!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'deki bir mekanda eğlendi.
Magazin - 07.07.2018 16:31
Mekana 7 aydır aşk yaşadığı Eray Ölçüm'le el ele gelen Zehra Çilingiroğlu, basın mensuplarını görünce panik yaşayarak sevgilisinin elini bıraktı. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran genç iş adamı da sevgilisi Zehra Çilingiroğlu'nun arkasına saklanarak görüntü vermek istemedi.
Geçtiğimiz aylarda, Erhan-Ayşegül Ölçüm'ün oğullarının ilişkisine karşı çıktığı duyulmuştu.
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