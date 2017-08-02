Zehra Çilingiroğlu kararını verdi!

Londra'daki eğitimini bırakıp Türkiye'de eğitimine devam etmek isteyen Zehra Çilingiroğlu, bir kez daha karar değiştirdi. Annesini ikna edemeyen Zehra Çilingiroğlu, eğitimine Londra'da devam edecek.

Magazin - 02 Ağustos 2017 19:30
Zehra Çilingiroğlu kararını verdi!
Hülya Avşar, ailenin reisi olduğunu yine kanıtladı! Ünlü sanatçının kızı Zehra, 'Annemin son kararıyla eğitimime Londra'da devam edeceğim' dedi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra, geçtiğimiz Londra'da Westminister Üniversitesi'nde İş Yönetimi ve Pazarlama okumaya başlamıştı. "İngiltere'nin kasvetli havasından sıkıldım" diyerek eğitimine Türkiye'de devam etmek isteyen Zehra, ne yapıp ettiyse annesini ikna edemedi.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 19 yaşındaki genç kız, "Annemin son kararıyla Londra'daki okuluma devam edeceğim" dedi.

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Kaynak: takvim.com.tr
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