Hülya Avşar, ailenin reisi olduğunu yine kanıtladı! Ünlü sanatçının kızı Zehra, 'Annemin son kararıyla eğitimime Londra'da devam edeceğim' dedi.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra, geçtiğimiz Londra'da Westminister Üniversitesi'nde İş Yönetimi ve Pazarlama okumaya başlamıştı. "İngiltere'nin kasvetli havasından sıkıldım" diyerek eğitimine Türkiye'de devam etmek isteyen Zehra, ne yapıp ettiyse annesini ikna edemedi.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 19 yaşındaki genç kız, "Annemin son kararıyla Londra'daki okuluma devam edeceğim" dedi.
Kaynak: takvim.com.tr
Zehra Çilingiroğlu kararını verdi!
Londra'daki eğitimini bırakıp Türkiye'de eğitimine devam etmek isteyen Zehra Çilingiroğlu, bir kez daha karar değiştirdi. Annesini ikna edemeyen Zehra Çilingiroğlu, eğitimine Londra'da devam edecek.Magazin - 02 Ağustos 2017 19:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Zehra Çilingiroğlu, Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu
MAGAZİN HABERLERİ
- Irmak Ünal, yeni hayatına adapte oldu!
- Grup Hepsi'nin 'Yasemin'i şimdi ne yapıyor?
- Kim Kardashian'dan cesur tercih!
- Zeynep Aydemir evleniyor!
- Cem Yılmaz oğlu Kemal'in doğum gününü kutladı
- Seda Sayan şekilden şekile girdi!
- Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile hasret giderdi
- Demet Akalın, Berkay'a kızdı!
- Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin zorunlu ayrılığı!
- Derya Şensoy aldığı kilolarla şaşırttı!