"Zarrab bana tecavüz etti!"

Yaşam - 08.12.2017 10:14

Zarrab'ın uçağına el konuldu

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New York Times (NYT) gazetesinin davayla ilgili gelişmeleri takip eden muhabiri Benjamin Weiser’in haberine göre; Manhattan’daki hapishanede aynı hücreyi paylaştıkları bir mahkûm, “Zarrab’ın cinsel taciz ve tecavüzüne uğradığını” belirterek, davacı oldu.Önceki gün akşam saatlerinde açılan davaya konu suçların Kasım 2016-Mart 2017 arasında işlendiği savunuldu. İddianameye yansıyan bilgilere göre; davacı mahkûm Fouzi Jaber 62 yaşında ve Fildişi Sahili vatandaşı. Geçen yıl Çek Cumhuriyeti’nde yakalanarak ABD’ye sınırdışı edildi. Bir terör grubuna destek vermekle suçlanıyor ve suçunu itiraf etti, hakkındaki kararı bekliyor.ABD basınına göre Lübnan asıllı Jaber, Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri’ne (FARC) silah ve uyuşturucu temin etme suçlamasıyla yakalanmıştı.Jaber’in FARC üyesi kılığına giren Amerikan Federal Uyuşturucu Dairesi (DEA) çalışanlarıyla birkaç defa buluştuğu ve bu nedenle yakalandığı belirtiliyor. İddiaya göre, Jaber o dönem ‘Ekselansları’ kod adını kullanıyordu. İddiaya göre Jaber, bu kişileri uyuşturucu ve silah kaçakçılarıyla tanıştırdı; FARC’ın silah almasına, Afrika’da uyuşturucu kaçakçılığı yapmasına ve para aklamasına yardım etme sözü verdi.Jaber, ABD’nin yakalanması ve sınır dışı edilmesi talebi üzerine Nisan 2014’te Çek Cumhuriyeti’nde yakalandı. 25 Temmuz 2017’de ise ABD’nin terör örgütü olarak gördüğü FARC’a yardım etme suçlamasını New York’taki bir mahkemede kabul etti.Lübnan basınında ise Jaber'in geçmişte karıştığı bir adam kaçırma olayına ilişkin haberler mevcut. Jaber'in ve diğer işbirlikçi arkadaşları Çekya'da hapishanede kaldığı süre içinde Lübnan'da 5 Çekya vatandaşı kaçırılmış, medyada hapisteki Lübnanlılarla Çekya vatandaşlarının 'takas edileceği' söylentileri ortaya çıkmıştı.İddianamede, Zarrab’ın devletin sağladığı bir avukat tarafından savunulan F.J. için özel avukat tutma ve Afrika’da yaşayan ailesine para gönderme teklifinde bulunduğu da öne sürüldü. Dava dosyasında, 8 Mart’ta Zarrab’ın bir kez daha saldırısına uğradığı aktarılan mahkûmun, bağırmaya başladığı ve yalnızca kendisinin değil, öteki mahkûmların da cezaevi yönetimine şikâyette bulunduğu ifade edildi. Dava dosyasında mahkûmun, “daha genç ve daha güçlü adam karşısında çaresiz kaldığı” ve “karşı koyamadığı” iddiası da yer aldı.Davacı F.J. “O dönemde çok korktuğum ve utandığım için şikâyetçi de olamadım” dedi. Avukatı Alexei Schacht’a göre ise cezaevi yönetimi soruşturma açtı ama delil bulamadı. Schacht, “Hapishanede olmak yeterince kötü bir deneyim. Bu durum onun deneyimini çok daha korkunç bir hale soktu” dedi. Zarrab’ın avukatlarından Robert J. Anello ise iddiaların güvenilmez bir kaynak tarafından dile getirildiğini, “yalan” olduğunu savundu.