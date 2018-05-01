Zara'dan takipçisine ayar!

Şarkıcı Zara, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşıma tepki gösteren takipçisine tepki gösterdi.

Magazin - 01.05.2018 18:30
Zara'dan takipçisine ayar!
Bolu'nun Gölcük ilçesine giden Zara Instagram hesabından "Like a heaven" (Cennet gibi) notuyla bir fotoğrafını paylaştı. Zara'nın bir takipçisi fotoğraftaki İngilizce yazılmış notu görünce eleştirmekten kaçınmadı.

Ünlü şarkıcının bir takipçisi, "Zara'cım yanlış anlama da senin gibi kültürüne, özüne düşkün biri neden paylaşımlarını hep İngilizce yapıyor; bu özentilik niye? Sen ki Türk halk müziği sanatçısı... Bir popçu yapsa bunu anlarım da..." yorumunda bulundu.

Zara'dan ise cevap gecikmedi. Şarkıcı, "Yabancı takipçilerim buralara gelsin diye tatlım... Özentilik gibi duran senin algın olmasın" yazarak takipçisine cevap verdi.


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Bağlantılar: Zara, Instagram

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