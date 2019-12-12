Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Serenay Sarıkaya itirafı!

Zalim İstanbul dizisindeki başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Bahar Şahin, “İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum” diye konuştu.

12.12.2019 16:35 Magazin

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Serenay Sarıkaya itirafı! Oyuncu Bahar Şahin, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Şık görüntüsüyle dikkat çeken genç oyuncu, alışveriş yapıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Dizisiyle alakalı konuşan Şahin, “Çok güzel giden bir projemiz var, her bölüm heyecanlı, çok güzel gidiyor. Yoğun çalışıyoruz. Bugün izinliyim piyano almaya geldim, piyano eğitimi alacağım” diye konuştu.


Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin:

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin: "Çok acı çektim"



"OYUNCU KOÇUM YOK"

Oyuncu koçunun olmadığını anlatan Şahin, “Dizinin yönetmeni Cevdet Mercan'ın eli hep omuzumdaydı, ben çok acı çektim oynarken, Bahar'a kaydığım oldu, çünkü bebeklere çok bağlıyımdır. Kendim ağlayıp sahneden çıktığımda hocam gelir ve ‘Sakin ol’ deyip hep destekledi, sağ olsun. Çok acı çektim oynarken inşallah onu da yansıtabilmişimdir” ifadelerini kullandı.


Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den dikkat çeken paylaşım



İDOLÜM SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya için, “İdolüm” diyen Şahin, “Bayılıyorum Serenay Sarıkaya'ya. Çok yetenekli ve çok başarılı” diye övgü dolu sözler sarf etti.

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: