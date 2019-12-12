Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Serenay Sarıkaya itirafı!

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin: "Çok acı çektim"

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Oyuncu Bahar Şahin, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Şık görüntüsüyle dikkat çeken genç oyuncu, alışveriş yapıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Dizisiyle alakalı konuşan Şahin, “Çok güzel giden bir projemiz var, her bölüm heyecanlı, çok güzel gidiyor. Yoğun çalışıyoruz. Bugün izinliyim piyano almaya geldim, piyano eğitimi alacağım” diye konuştu.Oyuncu koçunun olmadığını anlatan Şahin, “Dizinin yönetmeni Cevdet Mercan'ın eli hep omuzumdaydı, ben çok acı çektim oynarken, Bahar'a kaydığım oldu, çünkü bebeklere çok bağlıyımdır. Kendim ağlayıp sahneden çıktığımda hocam gelir ve ‘Sakin ol’ deyip hep destekledi, sağ olsun. Çok acı çektim oynarken inşallah onu da yansıtabilmişimdir” ifadelerini kullandı.Serenay Sarıkaya için, “İdolüm” diyen Şahin, “Bayılıyorum Serenay Sarıkaya'ya. Çok yetenekli ve çok başarılı” diye övgü dolu sözler sarf etti.