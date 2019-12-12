Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Serenay Sarıkaya itirafı!

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin: "Çok acı çektim"
"OYUNCU KOÇUM YOK"
Oyuncu koçunun olmadığını anlatan Şahin, “Dizinin yönetmeni Cevdet Mercan'ın eli hep omuzumdaydı, ben çok acı çektim oynarken, Bahar'a kaydığım oldu, çünkü bebeklere çok bağlıyımdır. Kendim ağlayıp sahneden çıktığımda hocam gelir ve ‘Sakin ol’ deyip hep destekledi, sağ olsun. Çok acı çektim oynarken inşallah onu da yansıtabilmişimdir” ifadelerini kullandı.
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den dikkat çeken paylaşım
İDOLÜM SERENAY SARIKAYA
Serenay Sarıkaya için, “İdolüm” diyen Şahin, “Bayılıyorum Serenay Sarıkaya'ya. Çok yetenekli ve çok başarılı” diye övgü dolu sözler sarf etti.