Zabıta Daire Başkanı'ndan bayıltan dayak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, kızdığı zabıta memuruna, bütün arkadaşlarının gözü önünde önce bağırıp çağırdı, ardından da dövdü. O zabıta ise ekmek parasını kaybetmemek için bu şiddet karşısında sadece hazır olda bekledi, hakarete de dayağa da sabretmeye çalıştı. Ama dayanamadı, bir süre sonra yığılıp kaldı.

Yaşam - 22.12.2017 01:21

Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin bir zabıta memuruna attığı dayak ekrana geldi.



1 hafta önce zabıta müdürlüğünün Kartal'daki merkezinde çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını gören Karali, sürücüsünü yanına çağırdı.



Daire Başkanı bağırdı, zabıta memuru ise hazır olda onu dinledi.



Tayfun Karali bağırıp çağırmakla kalmadı, herkesin ortasında zabıtayı defalarca kez tokatladı.



Ekmeğinden olmamak için sesini çıkarmayan zabıta, Daire Başkanı'nın dayağı karşısında önüne bakıp bekledi.



Daire Başkanı Karali, öyle öfkeliydi ki, uzaklaşırken bile bağırmayı sürdürdü. O sırada bahçede onlarca belediye görevlisi vardı ve yaşananları saniye saniye sessizce izlediler.



Bu yaşananlara zabıta daha fazla dayanamadı. Bir süre sonra bayılıp, olduğu yere yığıldı. Yardımına ise çevredekiler koştu.



Kendinden geçen zabıta, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendinden geçen zabıta ambulansla hastaneye kaldırıldı, darp raporu aldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında da soruşturma başlatıldı.



İBB Başkanı'ndan Açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevşüt Uysal, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "‘Zabıta memuruna şiddet’ görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir.



Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar." açıklamasında bulundu.



Kaynak: hurriyet.com.tr

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