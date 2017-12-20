Yüzyılda 1 doğum günü!

Yaşam - 20.12.2017 18:35

Giresun'un Camili Köyü'nde yaşayan Nazile Tenzile Duran, 100. yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı.Nüfus cüzdanına göre 100. yaşını dolduran Duran’ın, Camili Köyü'ndeki bir iş yerinde gerçekleştirilen doğum gününe, torunları ve yakınlarının yanı sıra Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da katıldı.Dört çocuğu, 14 torunu ve beş de torunun torunu olan Duran, dilek tutarak kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez bir doğum gününü kutladığını söyleyerek, "Herkesin iyi olmasını istiyorum. Allah ömürlerinizi uzu etsin. Daha önce hiç doğum günü kutlamamıştım. Çok mutlu oldum çocuklarımla beraber olmaktan." dedi.Yaşlı olduğunu ancak her işini kendisinin yaptığını vurgulayan Duran, daha uzun süre yaşamak istediğini söyledi. Giresun Belediye Başkanı Aksu ise Nazile Tenzile Duran’ı çocukluğundan itibaren yakından tanıdığını dile getirerek, "Yaşını tam olarak bilemiyoruz. 105, 106 hatta 110 diyenler var. Tabii o zamanların koşulları belli. Ona bir sürpriz yapalım istedik. Koca bir çınar, tarih. Cumhuriyet’ten daha yaşlı. Onun bu önemli gününde yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.