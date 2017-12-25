"İçerde" dizisiyle adını duyuran Damla Colbay ile "Güldür Güldür" sevilen isimlerinden olan İrem Sak önceki akşam birlikte Nişantaşı'ndaydı. Sokakta yürürken bir anda magazin muhabirlerini karşılarında gören ikiliden İrem Sak fotoğraflarının çekilmesini istemedi. Yüzünü kapişonuyla örten oyuncu estetik operasyon geçirdiğini söyledi. Sak, “Yüzüme estetik yapıldı, şimdi yara içinde. Bu şekilde fotoğraflarımı çekmeyin!” dedi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
"Yüzüm yara içinde çekmeyin!"
Yüzüne estetik yaptıran İrem Sak magazincileri karşısında görünce şaşırdı. Oyuncu, "Yüzüm yara içinde çekmeyin" dedi.Magazin - 25.12.2017 09:02
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Bağlantılar: İrem Sak, Damla Colbay
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