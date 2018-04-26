Emrah, önceki akşam ailesiyle Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yedi. Şarkıcının menajeri çıkışta muhabirlerin görüntü almasına engel olmak istedi. Şarkıcı Emrah, eşi Sibel Erdoğan, oğlu Elyesa, kızı Eleysa ve annesi Ayten Erdoğan’la Arnavutköy’deki Lipari Balık’ta yemek yedi. Yemek sonrası kapıda muhabirlerin beklediğini öğrenen Emrah’ın keyfi kaçtı. Çocuklarının görüntülenmesini istemeyen şarkıcı, mekan çalışanlarından yardım istedi. Emrah’ın VIP aracı kapıya sıfır yanaştırıldı. Bu sırada araya giren Emrah’ın menajeri Engin Esen, muhabirlere “Çekim yapmanızı istemiyoruz” dedi. Oğlu Elyesa’yı kucağına alarak mekandan çıkan Emrah soruları yanıtsız bıraktı. Sibel Erdoğan, kızı Eleysa’nın yüzünü objektiflerden gizledi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
Yüzler asıldı!
Emrah, önceki akşam ailesiyle Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yedi. Şarkıcının menajeri çıkışta muhabirlerin görüntü almasına engel olmak istedi.Magazin - 26.04.2018 11:00
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Bağlantılar: Emrah, Sibel Erdoğan
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