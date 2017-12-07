Yüz masajı ne işe yarıyor?

Yüzdeki sarkmalar bir çok kadının sorunudur. İşte çözümü...

Güzellik - 07.12.2017 15:45
Yüz masajı ne işe yarıyor?
Birçok kadının ortak sorunların biri de kaşlarının aşağı sarkması, cildin elastiğini kaybetmesi, göz kapaklarının torbalanması ve yüzündeki çizgilerin derinleşerek kırışıklıklara yol açması. Güzellik merkezlerine gitmeyi, cildinize onlarca iğnenin batırılmasını göğüsleyemiyorsanız yapacak işlemler size kalmış. Hangi kremi ya da kimyasal ürünü kullanırsanız kullanın, tek başına işe yaramayan o serumlara masaj eklemeniz şart.

Yüz masajı strese ve gerilen kaslara iyi gelmenin yanı sıra kırışıklıklarınızın da açılmasına ve daha gergin bir cilde sahip olmanıza yardımcı oluyor. Boynunuzdan yukarıya doğru kaldırarak yaptığınız işlem yer çekimine direnemeyip aşağıya doğru yol alan gıdı bölgenizi yerine getiriyor. Baş parmaklarınızla kaşlarınızın başladığı yerden şakaklarınıza doğru yaptığınız masaj, alın kırışıkları için birebir. Dudak kenarlarınızdan başlayarak yukarıya ve saç diplerine doğru çektiğiniz cildiniz daha gergin olacaktır. Bu masajları günlük terapi ya da dinlenme niyetine bile yaptığınızda cildinizde ciddi oranda sıkılaşma ve daha az stres olduğunuzu göreceksiniz.

YAZI: Kamuran Akdemir
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