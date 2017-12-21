‘Yuvamdaki Düşman’ın çekimleri başladı!

TV Dünyası - 21.12.2017 16:16

Heyecan ve entrika dolu hikayesiyle dikkat çeken ‘Yuvamdaki Düşman’ın başrollerinde, Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan yer alıyor. Dizinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz'da start verildi. Birbirinden farklı karakterlerin, farklı hikayelerinin anlatılacağı 'Yuvamdaki Düşman' kadrosunda Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir arada buluşuyor.Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk’ün sürpriz olarak yer alacağı 'Yuvamdaki Düşman' yakında Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak...Yuvamdaki Düşman’da; çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi anlatılıyor .