Yusuf Çim’in set arkadaşları!

Magazin - 26.04.2018 16:35

'Servet' dizisinde rol alan Yusuf Çim önceki gün Bebek'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla Waffle keyfi yapan Yusuf Çim magazin muhabirleriyle de ayaküstü sohbet etti. Çim, “Çalıştığım ekip çok başarılı bir ekip, ben her dizimde kendime pay çıkartmaya çalışıyorum, dolayısı ile oradan aldığım enerji, edindiğim öğrenim benim için bir okul gibi oluyor. Dizimiz de çok iyi reytinglerimiz çok güzel daha ne olsun” dedi.Basın mensuplarının yanındaki bayan arkadaşlarını sorması üzerine Çim. “Kendileri setten arkadaşlarım oluyor birlikte kahve içelim istedik size denk geldik” dedi. Çim ve set arkadaşları aynı araç ile Bebek'ten uzaklaştı.