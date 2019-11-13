Yüsra Geyik ve Ozan Güven'in aşk açıklaması!

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik ve Ozan Güven'e haklarında çıkan aşk iddiaları soruldu. 14 sezondur ekranlarda izleyicileri televizyonlara kilitleyen dizi Arka Sokaklar ile büyümüş olan Yüsra Geyik, tiyatro sahnelerinde beraber rol aldığı Ozan Güven'le aşk yaşıyor iddiaları magazine bomba gibi düşmüş, ikilinin beraber görüntüleri ortalığı sallamıştı.Yüsra Geyik, önceki gün Ozan Güven'le birlikte 'Don Kişot'um Ben' adlı tiyatro oyununun çıkışında görüntülendi. Habertürk'ten Akif Yaman'ın özel haberine göre; yan yana gelmeyen ikiliden mekanı önce terk eden isim Ozan Güven oldu. Hızlı adımlarla aracına doğru giden oyuncu, ayaküstü sorulara yanıt vererek tiyatro oyunları hakkında, "Tiyatro oyunu güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.Daha sonra mekandan Yüsra Geyik, tek başına çıktı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayarak Geyik, "Yönetmenimizin doğum günü bugün. Her şey yolunda gidiyor. Yoğun çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Ozan Güven ile ilişkisi hakkındaki sorulara güzel oyuncu, "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e attı.