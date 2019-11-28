Yürüteç kullanmak bebeği nasıl etkiliyor?

Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni Solgun, bebeklerin emekleme döneminde yürüteç kullanımı için “Kalça yapıları tam gelişmediğinden kalça kemiklerinde problemler oluşabilir. Yapılan çalışmalarda 1-2 yaş arası kafa travmalarının nedenleri arasında, yüzde 90 oranında yürüteç kazaları tespit edilmiştir” dedi.Solgun, yürüme sürecinde yürüteç kullanımı için “Aileler özellikle 4-7. aylar arasında, biraz da aile dostlarının da baskısıyla çocuklarına yürüteç alırlar ve kullandırırlar. Yürüteç bebeğin bu dönemlerinde doğal sıralamada (refleksler dönemi, tam basamadığı çökme dönemi, tekrar ayakları üzerine bastığı istemli ayağa kalkma dönemi ve sıralama - yürüme dönemleri) duraklama ve kesintiye neden olur” dedi.Solgun, yürüteç kullanımının bebeğin psikolojisini bozabileceğinin altını çizip “Bebek yürütecin verildiği kısıtlama nedeniyle her istediği yere ilerleyemediğinden psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir” dedi.