Yunanistan'dan 'Diriliş Ertuğrul'a...

Tiyatro oyunu için Yunanistan'a yerleşen Burak Hakkı, 'Diriliş Ertuğrul' dizisine katıldı.

Dizi - 09 Mayıs 2017 07:00
Geçtiğimiz gün Yunanistanlı sevgilisi ile Yunanistan'da çekilmiş samimi fotoğrafları basına yansıyan Burak Hakkı, Diriliş "Ertuğrul" dizisine dahil oldu. Yakışıklı oyuncu dizide "'Ebu Mansur" karakterini canlandıracak. Burak Hakkı, TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un 87'inci bölümde kadroya dahil olacak.
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