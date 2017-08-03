Yunan tacizciye Osmanlı tokadı!

Arkadaşlarıyla Yunanistan'a tatile çıkan Dila Danışman, eğlenmek için gittikleri bir mekanda alkolü fazla kaçıran bir Yunan gencin tacizine uğrayınca olanlar oldu.

Magazin - 03 Ağustos 2017 19:45
Yunan tacizciye Osmanlı tokadı!
Ekranların 3 güzel ismi Merve Oflaz, Dila Danışman ve Dilşad Şimşek, bu yazın modasına uyup tatil için Yunanistan’ı tercih etti.

Türkler’le dolup taşan Thassos Adası’na giden 3 güzel oyuncu, geçtiğimiz gecce eğlenmek için bir mekana gidince olanlar oldu!

Dila Danışman, dans ettiği sırada alkolü fazla kaçıran Yunan bir genç tarafından elle tacize uğradı. Yunan tacizciyi önce sözlü olarak uyaran güzel oyuncu, Yunan gencin tacizini sürdürmesiyle çileden çıktı. Dila Danışman, Yunan tacizciye Osmanlı tokadını yapıştırdı. Yaşadığı kabus gibi olayın etkisiyle hemen mekandan çıkıp, oteline geri dönen güzel oyuncuyu arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

‘DOSTLUK BİTMİŞTİR’
Dila Danışman, yaşadıklarını “Kabus gibi” diye tanımlarken o sırada güzel oyuncunun yanında olan Merve Oflaz, olaya esprili yaklaştı. Oflaz, “Dila’nın attığı tokatla Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk bitmiştir” dedi.

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Kaynak: takvim.com.tr
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