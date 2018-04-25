Yönetmenine meydan okudu!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncularından Tülin Özen'in kendisine meydan okumasını kabul ederek kitabını parka bırakan Gökçe Bahadır, dizinin yönetmeni Ali Bilgin'e meydan okuyarak, sokakta kitap bırakma hareketine davet etti.

Magazin - 26.04.2018 08:00
Yönetmenine meydan okudu!
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, rol arkadaşı Tülin Özen'in kendisine meydan okumasını kabul ederek 'kitapla meydan okuma' hareketine dahil oldu.


Adını açıklamadığı dünya klasiği olan kitabını Fındıklı Parkı'na bırakan oyuncu Gökçe Bahadır, meydan okumasını Instagram hesabından bir video ile paylaştı.

Oyuncu, ''Bir dünya klasiği bıraktım.Umarım bulan kişi okur'' notuyla yayınladığı videosunda şunları dile getirdi.''Duydum ki sevgili Tülin Özen bana meydan okumuş; kitap hediye etmeler, kitap saklamalar falan... Canım benim meydan okumanı kabul ediyorum ve ben de kitabımı Fındıklı Parkı'nda bir yere bırakıyorum. Bakalım kim bulacak? Meydan okuma konusuna gelince de sevgili yönetmenimiz Ali Bilgin'e meydan okuyorum. Sevgiler"

İşte Gökçe Bahadır'ın o videosu:

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