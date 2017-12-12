Yönetmen Kemal Uzun son yolculuğuna uğurlandı!

Magazin - 12.12.2017 14:33

Mustafa Kemal Uzun için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Uzun'un yakınları olmak üzere sinema ve tiyatro dünyasından çok sayıda isim katılıyor. Yönetmenliğini yaptığı dizinin bütün oyuncu kadrosu cenazede bulunurken, sevenleri ünlü yönetmenin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kemal Uzun, burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından yarın Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Gündoğan Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.Tam adı Mustafa Kemal Uzun 1959'da Balıkesir Gönen'de doğumludur. Kemal Uzun; Genco, Kanatsız Kuşlar gibi reyting rekortmeni dizilerin yanı sıra Deli Saçması, Ankara Yazı, Boşu Bir Yerde gibi filmlerin de yönetmenliğini yapmıştı. 49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan isim, 3 film senaryosu yazdı, 4 filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Uzun, bugüne kadar 8 ödül aldı. (DHA)