Yonca Evcimik’in kitabı dünyaya açıldı!

Yonca Evcimik’e bir müjdeli haberde yurtdışından geldi. Yoncimik’in ‘Var olmak haktır’ isimli kitabının telif hakları Masalperest yayınevi tarafından Irak, Lübnan, Cezayir ve Mısır’a satıldı. Kitabın aynı zamanda Fransa, Kanada ve Amerika’da İngilizce olarak yayınlanması bekleniyor. Bu haberi geçtiğimiz günlerde kitabının imza gününde alan ve duyunca mutluluktan ağladığını söyleyen Yonca Evcimik, ‘Kitabın ülkemizde ders kitabı olarak okutulması ile çok mutlu olmuştum. Şimdi dünyada diğer çocuklara ulaşacağını bilmek beni ayrıca sevindirdi’ dedi.