Yonca Evcimik’e bir müjdeli haberde yurtdışından geldi. Yoncimik’in ‘Var olmak haktır’ isimli kitabının telif hakları Masalperest yayınevi tarafından Irak, Lübnan, Cezayir ve Mısır’a satıldı. Kitabın aynı zamanda Fransa, Kanada ve Amerika’da İngilizce olarak yayınlanması bekleniyor. Bu haberi geçtiğimiz günlerde kitabının imza gününde alan ve duyunca mutluluktan ağladığını söyleyen Yonca Evcimik, ‘Kitabın ülkemizde ders kitabı olarak okutulması ile çok mutlu olmuştum. Şimdi dünyada diğer çocuklara ulaşacağını bilmek beni ayrıca sevindirdi’ dedi.
Yonca Evcimik’in kitabı dünyaya açıldı!
Hayvan hakları savunucusu ünlü sanatçı Yonca Evcimik’in çocuklar için hazırladığı 'Var Olmak Haktır' kitabı dünyaya açılıyor. UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden oluşan ve her bir maddesi, mücadeleye destek veren hayvan dostu çizerler tarafından ayrı ayrı resmedilen kitap ülkemizde okullarda ders kitabı olarak okutulmaya başlamıştı.
13.11.2019 11:32 Kültür-Sanat