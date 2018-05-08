Yılmaz’dan Deren’e büyük jest!

Cem Yılmaz, üzerinde çalıştığı yeni filminde sevgilisi Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’ya rol verdi. 21 yaşındaki Talu, ilk kez sinema filmi için kamera karşısına geçecek.

Magazin - 08.05.2018 06:05

Cem Yılmaz, 4 milyon 944 bin 779 kişilik seyircisiyle en çok izlenen filmi, ‘Arif V 216’dan sonra yeni senaryo çalışmalarına başladı. Komedyenin, daha yazım aşamasında olmasına rağmen projesinde, yeni sevgilisi Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’ya rol verdiği iddia edildi.



Geçtiğimiz sene Los Angeles’taki UCI Irvine’de oyunculuk dersleri aldıktan sonra, Türkiye’ye dönen 21 yaşındaki Talu, ilk sinema filmi deneyimini yaşayacak. Senaryoyu bitirmek için sık sık Bodrum’a giden Yılmaz’ın ise Talu dışında oyuncu arayışında olduğu öğrenildi. (Kaynak:Milliyet)

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