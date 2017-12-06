Yılmaz Vural'ın Cansu Taşkın'la fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Cansu Taşkın'la çektirdiği fotoğrafta sarılmak ile sarılmamak arasında kararsız kalan Yılmaz Vural'ın görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Magazin - 06.12.2017 22:40
Yılmaz Vural'ın Cansu Taşkın'la fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Kalçasıyla ünlü manken Cansu Taşkın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta spor adamı Yılmaz Vural ile yan yana görüntüsüne yer verdi. Kalçasının büyüklüğü ve belinin inceliğiyle ün yapan Taşkın'ın karşısında Yılmaz Vural'ın tedirgin olduğu fotoğraf sosyal medyayı salladı. Kendisini biraz geri çeken deneyimli teknik direktör poz verirken ellerini nereye koyacağını şaşırdı. Tedirgin halleriyle dikkat çeken Vural'ın bu fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından fotoğrafa binlerce esprili yorum yapıldı. Öte yandan Cansu Taşkın şıklığıyla dikkat çekti.

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