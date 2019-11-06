Yılmaz Erdoğan'dan 'ilk aşkım'a cevap!

Belçim Bilgin: "Beni Yılmaz yetiştirdi"

Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün 52. yaşını kutladı.Yakın arkadaşları Yılmaz Erdoğan'ı doğum gününde yalnız bırakmadı. Güven Kıraç, Demet Akbağ, Caner Erkin, Şükran Ovalı ve Ezgi Mola doğum gününe katılan isimlerdendi.Belçim Bilgin, sosyal medya hesabından Yılmaz Erdoğan'ın ve erkek kardeşinin doğum gününü bu cümlelerle kutlamıştı; "Biri canım, kanım, kardeşim, gururum; diğeri dostum, evladımın babası, ilk aşkım, hocam..Tevafuk bu ki hayatımın iki özel insanı aynı gün doğmuşlar!!! İyi ki doğmuşlar bu iyi kalpli, değerli iki güzel insan!!! Çok seviyorum ikinizi de, nice yıllara, nice yaşlara!!!"Doğum günü kutlaması sonrası Yılmaz Erdoğan'a Belçim Bilgin'in bu paylaşımı sorulduğunda ünlü oyuncu "Güzel bir paylaşımdı." cevabını verdi.