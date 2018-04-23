Yıldız Tilbe “Formumun zirvesindeyim, doğuştan mankenim” dedi.
Yıldız Tilbe: "Doğuştan mankenim!"
Yıldız Tilbe, alışveriş sitesi reklam filmi için podyuma çıktı.Magazin - 23.04.2018 09:56
Kamera karşısına geçen Yıldız Tilbe podyuma çıkıp mankenlik yaptı.
Yıldız Tilbe “Formumun zirvesindeyim, doğuştan mankenim” dedi.
Yıldız Tilbe “Formumun zirvesindeyim, doğuştan mankenim” dedi.
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